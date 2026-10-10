Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

Що сказав Кличко

"Ні в якому разі не закликав і не закликаю до евакуації. Цього від нас очікує Путін, щоб ми взяли свої валізи та кудись виїхали. Залишили йому територію, бо українці йому не потрібні. Йому потрібна територія. Але ми як міська влада прораховуємо різні сценарії, в тому числі погані. І закликаємо людей прораховувати різні сценарії. Враховуючи, що зараз обстріли посилюються. Потрібно, в першу чергу, подбати про безпеку людей", – заявив Віталій Кличко.

Водночас мер зазначив, що столиця вже майже готова до опалювального сезону, але все залежить від ефективності ППО.

Ми працюємо 24/7 для підготовки Києва до опалювального сезону. Все вже майже готово. Зараз працюємо над тим, щоб запустити дублюючу систему опалення до кінця року на випадок руйнування центральної. Але давайте будемо відвертими, щоб ми не робили, все залежить від протиповітряної оборони. Якщо не стримувати ці удари балістикою і дронами по Києву, то якби добре ми не підготувалися, на жаль, будуть руйнування,

– зазначив Віталій Кличко.