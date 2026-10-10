Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Что сказал Кличко

"Ни в коем случае не призывал и не призываю к эвакуации. Этого от нас ожидает Путин – чтобы мы взяли свои чемоданы и куда-то уехали. Оставили ему территорию, потому что украинцы ему не нужны. Ему нужна территория. Но мы, как городские власти, просчитываем различные сценарии, в том числе и плохие. И призываем людей просчитывать различные сценарии. Учитывая, что сейчас обстрелы усиливаются. Нужно, в первую очередь, позаботиться о безопасности людей", – заявил Виталий Кличко.

В то же время мэр отметил, что столица уже почти готова к отопительному сезону, но все зависит от эффективности ПВО.

Мы работаем круглосуточно, чтобы подготовить Киев к отопительному сезону. Все уже почти готово. Сейчас работаем над тем, чтобы запустить дублирующую систему отопления до конца года на случай разрушения центральной. Но давайте будем откровенными: что бы мы ни делали, все зависит от противовоздушной обороны. Если не сдерживать эти удары баллистическими ракетами и дронами по Киеву, то как бы хорошо мы ни подготовились, к сожалению, разрушения будут,

– отметил Виталий Кличко.