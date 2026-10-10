Ситуація залишається складною. Про це написали на офіційному каналі КМДА,

Що кажуть киянам?

Міська влада заявила, що енергетики та комунальні служби працюють цілодобово, щоб утримувати стабільне постачання. Також комунальні служби роблять все можливе, щоб відновити штатні параметри постачання води.

Жителів міста просять заздалегідь подбати про базові потреби. Людям радять розрахувати запаси щонайменше на три дні. Насамперед йдеться про питну та технічну воду. На одну дорослу людину радять запасти три літри питної та 10-12 літрів технічної води на добу. У разі масштабних знеструмлень у столиці працюватимуть 155 бюветних комплексів, які підключені до генераторів.

Також у КМДА радять тримати повністю зарядженими павербанки та портативні станції. Окрім того, рекомендують купити ліхтарики, свічки, батарейки та їжу тривалого зберігання, яку не потрібно готувати на електричній плиті. Окремо влада наголошує на важливості утеплення квартир та використання світловідбивних елементів на одязі у темну пору доби.

Нагадаємо, що через постійні удари по інфраструктурі ситуація в столиці може суттєво ускладнитися. За словами експерта Юрія Корольчука, урядові варто розглянути можливість запровадити надзвичайний стан у Києві для оперативного виділення резервних коштів.

Водночас фахівці попереджають про можливі жорсткі графіки обмежень електроенергії. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко припустив, що взимку кияни можуть сидіти без світла до 16 годин на добу, якщо атаки триватимуть.