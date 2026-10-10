Ситуация остается сложной. Об этом сообщили на официальном канале КГГА,

Что говорят киевлянам?

Городские власти заявили, что энергетики и коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы удерживать стабильные поставки. Также коммунальные службы делают все возможное, чтобы восстановить штатные параметры поставки воды.

Жителей города просят заранее позаботиться о базовых потребностях. Людям советуют рассчитать запасы минимум на три дня. В первую очередь речь идет о питьевой и технической воде. На одного взрослого человека советуют запасти три литра питьевой и 10-12 литров технической воды в сутки. При масштабных обесточениях в столице будут работать 155 бюветных комплексов, подключенных к генераторам.

Также в КГГА советуют держать полностью заряженными павербанки и портативные станции. Кроме того, рекомендуют купить фонарики, свечи, батарейки и еду длительного хранения, которую не нужно готовить на электрической плите. Отдельно власти подчеркивают важность утепления квартир и использования светоотражающих элементов на одежде в темное время суток.

Напомним, ранее мы писали, что из-за постоянных ударов по инфраструктуре ситуация в столице может существенно осложниться. По словам эксперта Юрия Корольчука, правительству стоит рассмотреть возможность ввести чрезвычайное положение в Киеве для оперативного выделения резервных средств.

В то же время специалисты предупреждают о возможных жестких графиках ограничений электроснабжения. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предположил, что зимой киевляне могут оставаться без электричества без света до 16 часов в сутки, если атаки продолжатся.