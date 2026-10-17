Як розповіла ведуча 24 Каналу Софія Назаренко, люди продовжують приходити на мітинг. За різними даними, до акції протесту приєдналося кілька сотень людей.

Що відомо про акцію протесту у Києві?

Багато киян незадоволені через незаконні забудови у Києві та руйнування історичних будівель. Також протестують проти підвищення цін на громадський транспорт. Все це відбувається на тлі нещодавньої зупинки роботи метро через знеструмлення й транспортного колапсу в місті.

Нас дістало, що тарифи на все зростають при незмінних соціальних стандартах. Влада Києва концентровано дбає про інтереси великого бізнесу. Дерибанять землю, роздають податкові пільги великому бізнесу, який їх і так не потребує. Ми вважаємо, що влада має діяти в інтересах 99% населення Києва, а не лише еліти. Київ для всіх, а не для еліти,

– розповів представник руху Народна ініціатива Віталій Дудін.

Протести у Києві

Одна з протестувальниць наголосила, що місто зараз фактично непридатне для життя. Особливо обурює нещодавній транспортний колапс та знищення історичної забудови.

Акція протесту в Києві: дивіться відео 24 Каналу

Творчість протестувальників: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, акції протесту у Києві організували кілька громадських рухів. Серед них – Автомайдан, Марш за Київ, Пасажири Києва, Спадщина, Право на місто тощо. Акцію підтримав волонтер Сергій Стерненко, бойова медикиня Аліна Михайлова, ветеран Дмитро Козятинський.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко рекомендував киянам розглянути можливість, аби тимчасово виїхати з міста на тлі складної ситуації з енергетикою. При цьому він стверджував не закликає до евакуації, але радить бути готовим до різних сценаріїв.