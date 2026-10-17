Как сообщила ведущая 24 Канала София Назаренко, люди продолжают приходить на митинг. По разным данным, к акции протеста присоединились приблизительно несколько сотен человек.

Что известно об акции протеста в Киеве?

Многие киевляне недовольны незаконной застройкой в Киеве и сносом исторических зданий. Также протестуют против повышения цен на общественный транспорт. Все это происходит на фоне недавней остановки работы метро из-за отключения электричества и транспортного коллапса в городе.

Нас достало, что тарифы на все растут при неизменных социальных стандартах. Власти Киева сосредоточенно заботятся об интересах большого бизнеса. Дерибанят землю, раздают налоговые льготы большому бизнесу, который в них и так не нуждается. Мы считаем, что власть должна действовать в интересах 99% населения Киева, а не только элиты. Киев для всех, а не для элиты,

– рассказал представитель движения "Народная инициатива" Виталий Дудин.

Протесты в Киеве

Одна из участниц протеста подчеркнула, что город сейчас фактически непригоден для жизни. Особенно возмущает недавний транспортный коллапс и уничтожение исторической застройки.

Акция протеста в Киеве: смотрите видео 24 Канала

Творчество протестующих: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что акции протеста в Киеве организовали несколько общественных движений. Среди них – "Автомайдан", "Марш за Киев", "Пассажиры Киева", "Наследие", "Право на город" и другие. Акцию поддержали волонтер Сергей Стерненко, военный медик Алина Михайлова, ветеран Дмитрий Козятинский.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал киевлянам рассмотреть возможность, чтобы временно выехать из города на фоне сложной ситуации с энергетикой. При этом он утверждал не призывает к эвакуации, но делать быть готовым по разным сценариям.