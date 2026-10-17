Вони тримають у руках плакати з написами "Мер чи мародер?", "Кличка у відставку!", "Кличко – чорт!", а також скандують гасла на кшталт "Відставка", "Ганьба", "Київ без Кличка", "Кличка – на нари", передає 24 Канал.

Чому кияни вимагають відставки Кличка?

Серед головних претензій киян до міської влади – підготовка Києва до зими, стан укриттів і транспорту, корупція та знищення історичної забудови і зелених зон.

Активісти також критикують бюджетні пріоритети й ігнорування позиції громади.

Раніше під час виступу в Раді Кличко заявляв: "ми, як міська влада, намагаємось всіма силами забезпечити життєдіяльність міста, попри ляпаси, які ми постійно намагається нам дати центральна влада".

Люди вимагають відставки Кличка / Фото 24 Каналу

Сотні людей прийшли під КМДА: дивіться відео 24 Каналу

Активісти просять НАБУ звернути увагу на діяльність Кличка: дивіться відео

Люди кричать "Київ без Кличка": дивіться відео

Кияни мітингують на Хрещатику / Фото з мережі

Мітинг біля КМДА зібрав понад дві сотні людей: дивіться відео

Кияни вимагають відставки Кличка: дивіться відео

Організаторами мітингу, зокрема, виступили рухи "Марш за Київ", "Пасажири Києва", "Автомайдан", "Семиярусна гора", "Спадщина", "Спалах", "Право на місто", Repair Together.

До ініціативи долучилися бойова медикиня Аліна Михайлова, волонтер Сергій Стерненко та ветеран Дмитро Козятинський.

У соцмережах організатори акції виклали спільну заяву з претензіями до мера столиці.

Чим робота Кличка не задовольняє киян: дивіться заяву

Нагадаємо, 16 жовтня прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Київ має одну з найскладніших ситуацій в енергетиці.

Ще 8 жовтня мер Києва Віталій Кличко закликав жителів тимчасово виїхати з міста. В інтерв'ю AFP він пояснив це посиленням російських атак і наголосив, що підготовка до зими стала питанням виживання.

9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання Києвом необхідних заходів для захисту енергетичної інфраструктури.