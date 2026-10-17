Они держат в руках плакаты с надписями "Мэр или мародер?", "Кличко в отставку!", "Кличко – черт!", а также скандируют лозунги типа "Отставка", "Позор", "Киев без Кличко", "Кличко – на нары", передает 24 Канал.
Почему киевляне требуют отставки Кличко?
Среди главных претензий киевлян к городским властям – подготовка Киева к зиме, состояние укрытий и транспорта, коррупция и уничтожение исторической застройки и зеленых зон.
Активисты также критикуют бюджетные приоритеты и игнорирование позиции общества.
Ранее во время выступления в Раде Кличко заявлял: "мы, как городские власти, стараемся всеми силами обеспечить жизнедеятельность города, несмотря на оплеухи, которые мы постоянно пытаемся нам дать центральные власти".
Люди требуют отставки Кличко / Фото 24 Канала
Сотни людей пришли под КГГА: смотрите видео 24 Канала
Активисты просят НАБУ обратить внимание на деятельность Кличко: смотрите видео
Люди кричат "Киев без Кличко": смотрите видео
Киевляне митингуют на Крещатике / Фото из сети
Митинг возле КГГА собрал более двухсот человек: смотрите видео
Киевляне требуют отставки Кличко: смотрите видео
Организаторами митинга выступили движения "Марш за Киев", "Пассажиры Киева", "Автомайдан", "Семиярусная гора", "Наследие", "Вспышка", "Право на город", Repair Together.
К инициативе присоединились боевая медикиня Алина Михайлова, волонтер Сергей Стерненко и ветеран Дмитрий Козятинский.
В соцсетях организаторы акции выложили совместное заявление с претензиями к мэру столицы.
Чем работа Кличко не удовлетворяет киевлян: смотрите заявление
Напомним, 16 октября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что у Киева есть одна из самых сложных ситуаций в энергетике.
Еще 8 октября мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей временно уехать из города. В интервью AFP он объяснил это усилением российских атак и подчеркнул, что подготовка к зиме стала вопросом выживания.
9 октября президент Владимир Зеленский заявил о почти полном невыполнении Киевом необходимых мер по защите энергетической инфраструктуры.