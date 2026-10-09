Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам совещания 9 октября. По его словам, Министерство иностранных дел и Офис Президента уже готовят соответствующие сообщения для международных партнеров. В ближайшее время он планирует лично обсудить эти вопросы с лидерами стран-союзниц.

Жесткая критика из-за укрытий и энергетики

Президент подчеркнул, что восстановление поврежденных объектов электропередачи ведется круглосуточно. Однако выполнение планов обеспечения устойчивости в регионах, в частности в Киевской области, вызывает серьезные вопросы.

Задержка этих работ абсолютно недопустима, а ответственность Министерства инфраструктуры и областных администраций будет персональной. Отдельное задание получил Киев, поскольку городские власти почти полностью провалили необходимые меры для защиты.

Также во время совещания обсудили ситуацию в Прилуках в Черниговской области. До конца текущей недели чиновники должны подготовить полный пакет решений, которые ранее обсуждались с местными жителями.

Ситуация на фронте

Особое внимание уделили боевым действиям в Донецкой области. Министр обороны и Главнокомандующий ВСУ доложили об обстановке в районах Константиновки, Доброполья, Славянска и Краматорска.

Есть результаты в уничтожении "утечек" оккупанта в Доброполье",

– отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что военное руководство уже определило решения, которые должны сработать в ближайшие недели, и поблагодарил подразделения за выполнение задач.

Напомним, ранее мы писали, что Россия существенно усилила удары по линиям электропередачи и трансформаторам. Поэтому представители Минэнерго призвали украинцев не публиковать кадры с мест попаданий, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

Кроме того, в конце сентября враг совершил массированную атаку на 11 регионов страны, в результате которой пострадала Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области.