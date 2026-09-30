Что известно о массированной атаке

Фактически, с начала этого лета не было ни одного дня, когда враг не проводил бы атаки на энергетическую инфраструктуру, о чем написал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Сергей Корецкий Премьер-министр Украины Но столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона. В результате ночной атаки имеются повреждения и разрушения. Жду подробного доклада о состоянии оборудования и сроках восстановления.

Отмечается, что органы местной власти должны проверить готовность систем резервного питания критически важных объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению.

С вечера 29 сентября под ударом находились 11 регионов страны. Враг наносил удары не только по энергетике, но и по жилым домам, социальной инфраструктуре, гражданским предприятиям и железной дороге. На данный момент известно о 14 пострадавших по стране.

Напомним, что в результате боевых действий и обстрелов к утру 30 сентября была обесточена часть потребителей в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, в результате атак пострадала Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области. Только что обстановка с безопасностью позволит приступить к ремонтным работам.