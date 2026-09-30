Каковы последствия атаки

В результате обстрела были повреждены генерирующие установки станции, сообщили в компании "Центрэнерго", в состав которой входит ТЭС.

По словам генерального директора Сергея Исаченко, первоочередная задача заключается в том, чтобы оценить состояние поврежденного оборудования и определить объем необходимых работ.

Только что ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты приступят к ремонтным работам. Команда знает, что делать, и продолжает работать,

– подчеркнул Исаченко.

В компании пока не раскрывают других подробностей о последствиях атаки. Там пояснили, что это связано с соображениями безопасности.

Почему Россия наносит удары по ТЭС

Трипольская ТЭС является одним из энергетических объектов, по которым российские войска уже наносили удары. Нынешняя атака произошла накануне отопительного сезона, когда украинская энергосистема готовится к осенне-зимнему периоду.

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Враг сознательно наносит удары по энергетике в преддверии отопительного сезона, рассчитывая оставить украинцев без света и тепла. Но мы выстоим,

– подчеркнули в "Центрэнерго".

Впрочем, точные сроки возобновления работы поврежденного оборудования после нового удара и масштабы его повреждений пока неизвестны.

Напомним, что в ночь на 8 сентября 2025 года Россия атаковала "Шахедами" энергетику Киевской области, повредив мощности Трипольской ТЭС. Тогда только благодаря слаженной работе энергетиков удалось сбалансировать систему и избежать отключения потребителей.

Еще раньше, во время ночной атаки 11 апреля 2024 года, россияне также обстреляли Трипольскую ТЭС. В результате обстрела начался масштабный пожар в турбинном цехе. В наблюдательной Раде "Центрэнерго" сообщили о критических разрушениях.