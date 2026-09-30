Які наслідки атаки
Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнало генеруюче обладнання станції, повідомили в компанії "Центренерго", до якої входить ТЕС.
За словами генерального директора Сергія Ісаченка, першочергове завдання полягає в тому, щоб встановити стан пошкодженого обладнання та визначити обсяг необхідних робіт.
Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати,
– наголосив Ісаченко.
У компанії поки не розкривають інших деталей щодо наслідків атаки. Там пояснили, що це пов'язано з міркуваннями безпеки.
Чому Росія б'є по ТЕС
Трипільська ТЕС є одним із енергетичних об'єктів, по яких російські війська вже завдавали ударів. Нинішня атака відбулася напередодні опалювального сезону, коли українська енергосистема готується до осінньо-зимового періоду.
Ворог свідомо б’є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Але ми вистоїмо,
– наголосили в "Центренерго".
Втім, точні терміни відновлення роботи пошкодженого обладнання після нового удару та масштаби його пошкодження наразі невідомі.
Нагадаємо, що в ніч на 8 вересня 2025 року Росія атакувала "Шахедами" енергетику Київщини, пошкодивши потужності Трипільської ТЕС. Тоді лише завдяки злагодженій роботі енергетиків вдалося збалансувати систему та уникнути відключення споживачів.
Ще раніше, у під час нічної атаки 11 квітня 2024 року, росіяни теж обстріляли Трипільську ТЕС. Внаслідок обстрілу почалася масштабна пожежа в турбінному цеху. В наглядовій раді "Центренерго" повідомили про критичні руйнування.