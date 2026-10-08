Об этом сообщили на официальных ресурсах Минэнерго.

Что призвали граждан не делать?

В последние недели Россия существенно усилила атаки на украинскую энергосистему. Враг целенаправленно наносит удары по линиям электропередачи и трансформаторам, что делает невозможной передачу электроэнергии потребителям.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить оборудование и стабилизировать работу сети. Однако в социальных сетях все чаще появляются кадры с мест поражения.

В ведомстве пояснили, что даже короткое видео или отдельное фото может содержать критически важную для противника информацию. В частности, эти материалы показывают точное место удара, характер разрушений и ход восстановительных работ, что враг может использовать для корректировки последующих атак.

Помимо помощи агрессору, распространение таких материалов подвергает колоссальному риску работников, ликвидирующих последствия обстрелов. Граждан просят не снимать и не распространять кадры с мест попаданий и перемещения ремонтных бригад, чтобы дать специалистам возможность выполнить работу без лишней угрозы.

Вся оперативная информация о последствиях атак и состоянии сети публикуется исключительно в официальных источниках в сдержанном формате без излишней детализации.

Напомним, Нидерланды передали Украине 20 тонн энергетического оборудования для Киевской, Черниговской и Николаевской областей. Регионы получат генераторы, силовые трансформаторы, средства первой помощи и другое оборудование, которое будет использоваться для резервного электроснабжения, ремонта сетей и работы критически важных служб во время атак и перебоев с электричеством.