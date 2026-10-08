Про це повідомили на офіційних ресурсах Міненерго.

Що закликали громадян не робити?

Останніми тижнями Росія суттєво посилила атаки на українську енергосистему. Ворог навмисно цілить у лінії електропередачі та трансформатори, що унеможливлює передачу електроенергії до споживачів.

Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити обладнання та стабілізувати роботу мережі. Утім, у соціальних мережах усе частіше з'являються кадри з місць ураження.

У відомстві пояснили, що навіть коротке відео або окреме фото може містити критично важливу деталізацію для противника. Зокрема, ці матеріали показують точне місце удару, характер руйнувань та хід відновлювальних робіт, що ворог може використати для коригування наступних атак.

Окрім допомоги агресору, поширення таких матеріалів наражає на колосальні ризики працівників, які ліквідовують наслідки обстрілів. Громадян просять не знімати й не поширювати кадри з місць прильотів та переміщення ремонтних бригад, аби дати фахівцям змогу виконати роботу без зайвої загрози.

Усю оперативну інформацію про наслідки атак та стан мережі оприлюднюють виключно в офіційних джерелах у виваженому форматі без зайвої деталізації.

Нагадаємо, Нідерланди передали Україні 20 тонн енергетичного обладнання для Київщини, Чернігівщини та Миколаївщини. Регіони отримають генератори, силові трансформатори, засоби першої допомоги та інше обладнання, яке використовуватимуть для резервного електропостачання, ремонту мереж і роботи критично важливих служб під час атак та перебоїв зі світлом.