Які регіони отримали енергетичне обладнання

Допомогу отримають Київщина, Чернігівщина та Миколаївщина, про що повідомили в Міністерстві енергетики.

Зі складів хабів Міненерго за підтримки Нідерландського агентства з питань підприємництва передали 20 тонн енергетичного обладнання для Київщини, Чернігівщини та Миколаївщини,

– зазначили у повідомленні.

Українські регіони отримають генератори, силові трансформатори, засоби першої допомоги та інше необхідне обладнання. Воно забезпечить резервне електропостачання, сприятиме проведенню ремонтів електромереж та допоможе підтримувати функціонування життєво важливих служб під час атак та перебоїв зі світлом.

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Лише 11 вересня знеструмлення фіксували у семи регіонах країни.

Крім того, росіяни здійснили кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК. А з початку вторгнення ТЕС були атаковані понад 200 разів.

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Також трьом регіонам надала енергетичну допомогу Німеччина. Мова йде про обладнання, яке було спрямоване Черкащині, Чернігівщині та Києву.