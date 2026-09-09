Яку допомогу надала Україні Німеччина
Влада країни щиро подякувала Берліну за підтримку української енергетичної інфраструктури, про що повідомили в Міністерстві енергетики.
Зі складів хабів Міненерго до підприємств критичної інфраструктури Черкащини, Чернігівщини та міста Києва за підтримки Німеччини передали енергетичне обладнання,
– йдеться у повідомленні.
Допомога містить у собі:
- два силові трансформатори для Чернігівщини;
- електродвигун для Черкащини;
- дизельний генератор із супутнім обладнанням для медичного закладу в Києві.
Підтримка була надана RWE Power AG, Stadtwerke Unna GmbH, а також Стабілізаційною платформою (SPF) Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
Нагадаємо, що союзники наразі регулярно підтримують енергетику України, яку постійно обстрілює Росія. Зокрема, ворог кількома хвилями ударів атакував з ТЕС ДТЕК. Станція суттєво пошкоджена.
Також нещодавно підтримку отримала Київська область. Допомогу надав Азербайджан.