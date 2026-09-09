Какую помощь оказала Украине Германия

Власти страны искренне поблагодарили Берлин за поддержку украинской энергетической инфраструктуры, что сообщили в Министерстве энергетики.

Со складов хабов Минэнерго предприятиям критической инфраструктуры Черкасской и Черниговской областей, а также города Киева при поддержке Германии было передано энергетическое оборудование,

– говорится в сообщении.

Помощь включает в себя:

два силовых трансформатора для Черниговской области;

электродвигатель для Черкасской области;

дизельный генератор с сопутствующим оборудованием для медицинского учреждения в Киеве.

Поддержка была оказана компаниями RWE Power AG, Stadtwerke Unna GmbH, а также Стабилизационной платформой (SPF) Федерального министерства иностранных дел Германии.

Напомним, что союзники в настоящее время регулярно поддерживают энергетику Украины, которую постоянно обстреливает Россия. В частности, враг несколькими волнами ударов атаковал ТЭС ДТЭК. Станция существенно повреждена.

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Также недавно поддержку получила Киевская область. Помощь оказал Азербайджан.