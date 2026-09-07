Какую помощь получила Украина от Азербайджана

Подобная поддержка поможет ускорить проведение ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры, что сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Со складов хабов Минэнерго предприятиям критической инфраструктуры Киевской области передано более 36 тонн энергетического оборудования, предоставленного Азербайджаном,

– говорится в сообщении.

В ведомстве поблагодарили Азербайджан за поддержку энергетической сферы Украины.

В частности, Баку не впервые помогает Украине. Например, Азербайджан готов расширить сотрудничество в сфере природного газа.

А в июле через хаб Министерство энергетики получило почти 40 тонн оборудования из Азербайджана. Его доставили в региональное отделение "Укрзализныци".

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Оборудование должно усилить работу украинских железнодорожников и поддержать критически важную инфраструктуру.