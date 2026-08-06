Азербайджан заявил о готовности поставлять газ в Украину

Азербайджан готов расширять энергетическое партнерство с Украиной и поставлять природный газ в случае необходимости. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в комментарии Новини.LIVE.

По словам главы азербайджанского МИД, энергетика остается одним из ключевых направлений экономического сотрудничества между двумя странами. Он также отметил, что государственная нефтегазовая компания SOCAR уже много лет работает на украинском рынке и намерена и в дальнейшем расширять свое присутствие.

"SOCAR продолжает очень активно работать в Украине и имеет большие планы на будущее. Сейчас ведется активный диалог по новым взаимовыгодным направлениям энергетического сотрудничества", – сказал Байрамов.

Какие перспективы сотрудничества видят Украина и Азербайджан

Министр подчеркнул, что Азербайджан является одним из крупнейших экспортеров природного газа в Европу. В настоящее время страна поставляет топливо в 16 государств, из которых 12 – европейские, а 10 входят в состав Европейского Союза.

Джейхун Байрамов заявил, что Баку готов поставлять газ и Украине, если возникнет такая необходимость.

"Мы будем рады поставлять газ и дружественной Украине в случае необходимости. В то же время я считаю, что существует также возможность сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в сфере энергетической безопасности – в более широком географическом контексте, в частности, за счет использования украинских газохранилищ. Мы считаем это очень перспективным направлением нашего будущего сотрудничества", – отметил глава МИД Азербайджана.

По его словам, использование украинских подземных газохранилищ может стать одним из перспективных направлений совместных энергетических проектов, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности не только Украины, но и всего европейского региона.