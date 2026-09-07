Яку допомогу отримала Україна від Азербайджану

Подібна підтримка допоможе пришвидшити проведення ремонтних робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури, про що зазначили у Міністерстві енергетики України.

Зі складів хабів Міненерго до підприємств критичної інфраструктури Київщини передано понад 36 тонн енергетичного обладнання, наданого Азербайджаном,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві подякували Азербайджану за підтримку енергетичної сфери України.

Зокрема, Баку не вперше допомагає Україні. Наприклад, Азербайджан готовий розширити співпрацю щодо природного газу.

А у липні через хаб Міністерство енергетики отримало майже 40 тонн обладнання з Азербайджану. Його доставили до регіональної філії "Укрзалізниці".

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Обладнання має посилити роботу українських залізничників та підтримати критичну інфраструктуру.