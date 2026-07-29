Яку допомогу надав Азербайджан

Обладнання від союзника доставили до однієї з регіональних філій залізниці через спеціальний хаб, повідомило Міністерство енергетики України в соцмережі Х.

У відомстві зазначили, що саме з цього хабу відправляють різноманітне обладнання у регіони країни.

За його допомогою вдається забезпечувати безперебійну роботу енергетичного сектору та підтримувати функціонування інших об'єктів критичної інфраструктури, попри постійні атаки ворога.

Дякуємо Азербайджану та компанії STP Global Cable за солідарність з Україною та підтримку нашої критично важливої інфраструктури,

– додали в Міненерго.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Таким чином, Азербайджан продовжує послідовну підтримку України, надаючи їй різноманітну допомогу для підтримки енергетичної та іншої критично важливої інфраструктури, яка страждає від російських ударів.

Зокрема, у лютому Україна отримала від Азербайджану 11 генераторів загальною потужністю 2,4 мегавата. Обладнання передали лікарням Києва, а також службам невідкладної допомоги та профільним медичним закладам.

Раніше того ж місяця до хабів Міненерго надійшло 14 вантажів енергетичного обладнання від партнерів, серед яких – 5 силових трансформаторів з Азербайджану.

А в січні 2026 року Азербайджан передав Україні нову партію енергетичного обладнання загальною вартістю 1 мільйон доларів: трансформатори, генератори, низьковольтні панелі та кабельну продукцію.