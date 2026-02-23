Яку енергетичну допомогу отримав Київ?

Обладнання вже передане українській столиці, про що повідомили у Міністерстві енергетики України.

Генератори вже надали закладам охорони здоров'я та невідкладної допомоги в Києві. Зокрема їх отримали:

спеціалізовані лікарні;

поліклініка Національного медичного університету імені Богомольця;

Національний інститут фтизіатрії, пульмонології та алергології;

міські клінічні лікарні;

служби невідкладної медичної допомоги;

діагностичні центри.

Микола Колісник Заступник міністра енергетики України Ми вдячні Азербайджану за ці генератори, що є частиною останнього пакету гуманітарної допомоги, надісланого в січні. Надане обладнання посилить стійкість нашої соціальної та медичної інфраструктури у часи, коли Росія прицільно атакує українську енергетику в період найлютіших морозів. У нинішніх умовах надійне резервне виробництво електроенергії для закладів охорони здоров'я має критичне гуманітарне значення.

Заступниця міністра Валентина Москаленко додала, що ці генератори стануть важливою підтримкою для пацієнтів, медичного персоналу та вразливих груп населення.

Важливо! З березня 2022 року Україна отримала від Азербайджану 149 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням. Його загальна вага – понад 2 300 тонн. А оціночна вартість становить близько 10,5 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Україна наразі активно отримує енергетичну допомогу. Про це повідомляв міністр енергетики Денис Шмигаль.

Домовленості з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною про можливість отримання виведеного з експлуатації обладнання та його оперативну доставку в Україну. Обладнання буде переміщене та швидко змонтоване,

– розповів Шмигаль.

Зауважте! Йдеться про щонайменше 6 виведених з експлуатації станцій. Ці ТЕС та ТЕЦ будуть передані Україні.

Що відомо про ситуацію в енергетиці?