Какую энергетическую помощь получил Киев?

Оборудование уже передано украинской столице, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Генераторы уже предоставили учреждениям здравоохранения и неотложной помощи в Киеве. В частности их получили:

специализированные больницы;

поликлиника Национального медицинского университета имени Богомольца;

Национальный институт фтизиатрии, пульмонологии и аллергологии;

городские клинические больницы;

службы неотложной медицинской помощи;

диагностические центры.

Николай Колесник Заместитель министра энергетики Украины Мы благодарны Азербайджану за эти генераторы, что является частью последнего пакета гуманитарной помощи, присланного в январе. Предоставленное оборудование усилит устойчивость нашей социальной и медицинской инфраструктуры во времена, когда Россия прицельно атакует украинскую энергетику в период лютых морозов. В нынешних условиях надежное резервное производство электроэнергии для учреждений здравоохранения имеет критическое гуманитарное значение.

Заместитель министра Валентина Москаленко добавила, что эти генераторы станут важной поддержкой для пациентов, медицинского персонала и уязвимых групп населения.

Важно! С марта 2022 года Украина получила от Азербайджана 149 гуманитарных грузов с энергетическим оборудованием. Его общий вес – более 2 300 тонн. А оценочная стоимость составляет около 10,5 миллионов евро.

Напомним, что Украина сейчас активно получает энергетическую помощь. Об этом сообщал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Договоренности с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией о возможности получения выведенного из эксплуатации оборудования и его оперативную доставку в Украину. Оборудование будет перемещено и быстро смонтировано,

– рассказал Шмыгаль.

Заметьте! Речь идет о как минимум 6 выведенных из эксплуатации станций. Эти ТЭС и ТЭЦ будут переданы Украине.

Что известно о ситуации в энергетике?