Об этом сообщили в ДТЭК.
Что известно о российской атаке?
Россияне вечером 8 сентября совершили несколько волн атак на одну из теплоэлектростанций компании. В результате вражеских ударов станция полностью прекратила генерацию электроэнергии из-за существенного повреждения оборудования.
Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы врагом уже более 230 раз.
Напомним, что в начале сентября враг также атаковал объекты ТЭЦ, повредив оборудование предприятия. Кроме того, в начале месяца оккупанты обстреляли ключевые энергообъекты Одесской области, оставив без электричества сотни тысяч семей.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google