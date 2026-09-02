Последствия российского обстрела

Враг нанес удар по ключевым магистральным объектам энергетики Одесской области, сообщили в ДТЭК.

В результате атаки более 350 тысяч семей в Одесском районе области временно остались без света. В частности, отключения произошли в части Одессы.

Впрочем, впоследствии энергетикам удалось восстановить электроснабжение части потребителей.

Только что ситуация с безопасностью позволила, энергетики ДТЭК "Одесские электросети" помогли начать восстановление электроснабжения. На данный момент удалось восстановить электроснабжение для 177 000 домов,

– отметили в компании.

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В то же время в работе критической инфраструктуры и электротранспорта произошли перебои.

Не обошлось и без ударов по производственной площадке ДТЭК "Одесские электросети". Оккупанты нанесли удары по транспорту и офисным помещениям компании.

Несмотря на это, энергетики работают над устранением всех последствий вражеской атаки на Одесскую область.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома,

– подчеркнули в ДТЭК.

Как Россия проводит атаку на Одесскую область

Напомним, всего 22 августа враг нанес массированный удар по энергообъектам Одесской области. Тогда ночная атака привела к серьезным повреждениям важной инфраструктуры.

Возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры,

– предупреждали тогда в ДТЭК.

Аварийные бригады энергетиков приступили к восстановительным работам сразу после окончания обстрелов. Однако повреждения объектов оказались значительными, поэтому для возобновления работы оборудования потребовалось время.

Добавим, что ранее американская разведка предупреждала о возможности новой масштабной кампании России против энергетической инфраструктуры Украины. По ее оценкам, Москва, вероятно, стремится воспользоваться дефицитом средств для перехвата баллистических ракет, чтобы нанести украинским энергетическим объектам максимальный ущерб до наступления зимы.