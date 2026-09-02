Наслідки російського обстрілу

Ворог завдав удару по ключових магістральних обʼєктах енергетики Одеської області, повідомили в ДТЕК.

Внаслідок атаки понад 350 тисяч родин в Одеському районі області залишилися тимчасово без світла. Зокрема, знеструмлення сталися у частині Одеси.

Втім, згодом енергетикам вдалося повернути електропостачання частині споживачів.

Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК Одеські електромережі допомогли розпочати повернення світла. Наразі вдалося відновити живлення для 177 000 осель,

– зазначили в компанії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас у роботі критичної інфраструктури та електротранспорту відбулися перебої.

Дісталося і виробничому майданчику ДТЕК Одеські електромережі. Окупанти поцілили у транспорт та офісне приміщення компанії.

Попри це, енергетики працюють, щоб усунути усі наслідки ворожої атаки на Одещину.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі,

– наголосили в ДТЕК.

Як Росія атакує Одещину

Нагадаємо, лише 22 серпня ворог завдав масованого удару по енергооб'єктах Одеської області. Тоді нічна атака призвела до серйозних пошкоджень важливої інфраструктури.

Можливі перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури,

– попереджали тоді в ДТЕК.

Аварійні бригади енергетиків почали відновлювальні роботи одразу після завершення обстрілів. Однак пошкодження об'єктів виявилися значними, тому для повернення обладнання до роботи знадобився час.

Додамо, що раніше американська розвідка попереджала про можливість нової масштабної кампанії Росії проти енергетичної інфраструктури України. За її оцінками, Москва, ймовірно, прагне скористатися дефіцитом засобів для перехоплення балістичних ракет, щоб завдати українським енергетичним об'єктам максимальних пошкоджень до зими.