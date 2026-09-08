Про це повідомили у ДТЕК.

Що відомо про російську атаку?

Росіяни ввечері 8 вересня здійснили декілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій компанії. Внаслідок ворожих ударів станція повністю припинила генерацію електроенергії через суттєве пошкодження обладнання.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом уже понад 230 разів.

Нагадаємо, що на початку вересня ворог завдав ударів по ключових енергооб'єктах Одещини, знеструмивши сотні тисяч родин.