Де відбулися знеструмлення світла
Станом на зараз знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.
Застосування обмежень сьогодні не прогнозується,
– наголосили у дописі.
Зокрема, про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.
Також населенню варто перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, що росіяни не припиняють атак на українську енергетику. Зокрема, 8 вересня стало відомо, що Росія здійснила декілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК.ʼ
З лютого 2022 року ТЕС ДТЕК були атаковані понад 200 разів.
Зокрема, погіршується ситуація у Херсоні. Очікується, що цьогорічний опалювальний сезон пройде значно гірше, ніж раніше.