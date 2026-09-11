Где произошли отключения электроэнергии

На данный момент отключена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях, что сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Введение ограничений сегодня не прогнозируется,

– подчеркнули в сообщении.

В частности, о любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах операторов систем распределения.

Также населению рекомендуется перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00.

Напомним, что россияне не прекращают атаки на украинскую энергетику. В частности, 8 сентября стало известно, что Россия осуществила несколько волн атак на одну из ТЭС ДТЭК.

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С февраля 2022 года ТЭС ДТЭК подверглись атакам более 200 раз.

В частности, ухудшается ситуация в Херсоне. Ожидается, что в этом году отопительный сезон пройдет значительно хуже, чем раньше.