Что известно о ситуации в Херсоне

Зима для жителей города может быть очень тяжелой, что рассказал начальник Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Он также напомнил, что раньше люди жили в Херсоне с электричеством, водой и теплом. И если сравнивать с Киевом, то Херсон "жил нормально" в прошлом отопительном сезоне.

Александр Прокудин Начальник Херсонской областной военной администрации Была всего одна неделя без света, и люди надеются, что так будет и дальше. Но я говорю правду: так не будет.

Прокудин пояснил, что только за последний месяц враг полуторатонными УАБами, от которых не защитит ни одно укрытие, разгромил все. Он еще раз подчеркнул: в этом году будет иначе.

Могу сказать так – сейчас весь город получает свет в объеме, равном одному супермаркету в Киеве. То есть нет такой мощности, как раньше, чтобы обеспечить,

– заявил Александр Прокудин.

Напомним, что 26 августа враг атаковал Херсонскую ТЭЦ УАБами. А это – основной источник тепла для горожан.

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А 27 числа враг вновь нанес удар по ТЭЦ в Херсоне. На этот раз было полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции.