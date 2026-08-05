Что сообщил Зеленский о подготовке к зиме

В настоящее время наблюдается отставание в некоторых городах и регионах, что сообщил президент Украины.

Владимир Зеленский Президент Украины Личная ответственность за то, чтобы наверстать упущенное и выполнить планы по обеспечению устойчивости.

Приоритетов для перезимовки на данный момент три:

усиление защиты критически важной инфраструктуры;

обеспечение необходимого количества и качества укрытий и бомбоубежищ;

увеличение противоракетных возможностей.

Благодарен тем должностным лицам и представителям органов местного самоуправления, которые действительно заботятся об украинцах и своих общинах,

– написал Зеленский.

В частности, украинский лидер подчеркнул, что планы обеспечения устойчивости – один из факторов, зависящих исключительно от украинской власти, а не от партнеров. Он добавил, что украинцы очень благодарны союзникам, но все зависит от правительства страны.

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Также Владимир Зеленский подчеркнул важность увеличения поставок средств ПВО, которые будут защищать страну от баллистических ракет России.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что не очень доволен планами устойчивости. В частности, он призвал "включаться" в работу.

Владимир Кличко же подчеркнул, что масштабы разрушений в Киеве колоссальны. Первоочередная задача – это восстановление поврежденных энергообъектов.