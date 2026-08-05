Восстановление энергетических объектов

На данный момент работы на энергообъектах выполнены на 65%, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Масштабы разрушений после обстрелов были колоссальными. Тем не менее, к началу отопительного сезона мы планируем выполнить необходимый план работ,

– подчеркнул мэр.

В частности, к зиме планируется обеспечить инженерно-техническую защиту II уровня. Общая стоимость мероприятий по его реализации составляет 6,6 миллиарда гривен.

Жилые дома и больницы

В рамках подготовки к отопительному сезону Киев также направил 800 миллионов гривен на ремонт электрооборудования в жилых домах.

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В то же время более 2 тысяч домов уже реализовали проекты по энергоэффективности в рамках Плана, а на это направление из городского бюджета выделено почти 500 миллионов гривен.

Также мы увеличиваем парк мобильных котельных и генераторов. По поручению правительства столицы уже передают 12 котельных и 10 мощных генераторов,

– добавил Кличко.

Особое внимание в Киеве уделяют укреплению 21 опорной больницы и социальных учреждений, которые должны работать даже в самых сложных условиях.

Когенерация и резервное энергоснабжение

Важным направлением подготовки столицы к зиме является развитие когенерации и создание резервных источников питания.

План до конца года – 200 мегаватт. Оборудование завезено и монтируется. Около 57,6 мегаватт электроэнергии уже поступает в общую сеть страны,

– добавил мэр.

Он также отметил, что Киев за свой счет создает резервное энергоснабжение для систем водоснабжения. Из запланированных 40 мегаватт уже построены три дизельные электростанции общей мощностью 16,7 мегаватт, а завершить все работы планируют до конца года.

Самым сложным этапом подготовки, по словам Кличко, остается создание резервной системы теплоснабжения. Для замещения мощностей ТЭЦ в масштабах столицы необходимо 2,1 гигаватта.

В настоящее время город уже заключил контракты на поставку оборудования и приступил к работам на объектах общей мощностью более 1 000 мегаватт, еще 564 мегаватта обеспечивает Агентство восстановления.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что не полностью удовлетворен выполнением "Планов устойчивости" по подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов, и призвал правительство ускорить работу в этом направлении.