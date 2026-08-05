Відновлення енергооб'єктів

Наразі роботи на енергооб'єктах виконали на 65%, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Масштаби руйнувань після обстрілів були колосальні. Тим не менше, до початку опалювального сезону необхідний план робіт ми плануємо виконати,

– наголосив мер.

Зокрема, до зими хочуть забезпечити інженерно-технічний захист ІІ рівня. Загальна вартість заходів на його реалізацію сягає 6,6 мільярда гривень.

Житлові будинки і лікарні

У межах підготовки до опалювального сезону Київ також спрямував 800 мільйонів гривень на ремонт електрообладнання в житлових будинках.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас понад 2 тисячі будинків уже реалізували проєкти з енергостійкості у рамках Плану, а на цей напрямок із міського бюджету передбачили майже 500 мільйонів гривень.

Також ми збільшуємо парк мобільних котелень та генераторів. За дорученням уряду столиці вже передають 12 котелень та 10 потужних генераторів,

– додав Кличко.

Окрему увагу в Києві приділяють зміцненню 21 опорної лікарні та соціальних закладів, які мають працювати навіть у найскладніших умовах.

Когенерація та резервне постачання

Важливим напрямом підготовки столиці до зими є розвиток когенерації та створення резервних джерел живлення.

План до кінця року – 200 мегаватів. Обладнання завезене і монтується. Близько 57,6 мегавата електроенергії вже йде в загальну мережу країни,

– додав мер.

Він також зазначив, що Київ власним коштом створює резервне живлення для систем водопостачання. Із запланованих 40 мегаватів уже побудували три дизельні електростанції загальною потужністю 16,7 мегавата, а завершити всі роботи планують до кінця року.

Найскладнішим етапом підготовки, за словами Кличка, залишається створення резервної системи теплопостачання. Для заміщення потужностей ТЕЦ у масштабах столиці необхідно 2,1 гігавата.

Наразі місто вже законтрактувало обладнання та розпочало роботи на об'єктах загальною потужністю понад 1 000 мегаватів, ще 564 мегаватів забезпечує Агентство відновлення.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що не повністю задоволений виконанням Планів стійкості з підготовки до опалювального сезону 2026 – 2027 років і закликав уряд прискорити роботу в цьому напрямку.