Що повідомив Зеленський про підготовчі роботи до зими

Наразі є відставання в частині міст і регіонів, про що повідомив президент України.

Володимир Зеленський Президент України Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити й виконати плани стійкості.

Пріоритетів для проходження зими наразі є три:

посилення захисту критичної інфраструктури;

забезпечення потрібної кількості та якості укриттів і бомбосховищ;

збільшення антибалістичних спроможностей.

Вдячний тим посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які дійсно дбають про українців та свої громади,

– написав Зеленський.

Зокрема, український лідер наголосив, що плани стійкості – один з факторів, що залежить виключно від української влади, а не від партнерів. Він додав, що українці дуже вдячні союзникам, але все залежить від уряду країни.

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Також Володимир Зеленський наголосив на важливості збільшення доставок ППО, яке захищатиме країну від балістики Росії.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський вже казав, що не дуже задоволений Планами стійкості. Зокрема, він закликав "включатися" до роботи.

Володимир Кличко ж наголосив, що масштаби руйнувань у Києві колосальні. Першочергове завдання – це відновлення пошкоджених енергооб’єктів.