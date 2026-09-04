Що відомо про ситуацію в Херсоні

Зима для мешканців міста може бути дуже важкою, про що розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

Він також нагадав, що раніше люди жили у Херсоні зі світлом, водою і теплом. І якщо порівнювати з Києвом, то Херсон "жив нормально" минулого опалювального сезону.

Олександр Прокудін Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Був лише один тиждень без світла, і люди сподіваються, що так буде й далі. Але я кажу правду: так не буде.

Прокудін пояснив, ща лише за останній місяць ворог півторатонними КАБами, від яких не захистить жодне укриття, розбив усе. Він ще раз наголосив: цього року буде інакше.

Можу так сказати – зараз все місто отримує світло в обсязі, як один супермаркет у Києві. Тобто немає такої потужності, як раніше, щоб дати,

– заявив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що 26 серпня ворог атакував Херсонську ТЕЦ КАБом. А це – основне джерело тепла для містян.

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А 27 числа ворог знов вдарив по ТЕЦ у Херсоні. Цього разу було повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.