Що відомо про російську атаку

По її території завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами, про що повідомили у Нафтогазі вдень 27 серпня.

Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції,

– повідомили у компанії.

Виконуючий обов'язки голови правління компанії Нафтогаз Сергій Федоренко розповів, що росіяни вдарили по виключно цивільному об’єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона.

Сергій Федоренко Виконуючий обов'язки голови правління Нафтогазу Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета – терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону.

Нагадаємо, що 26 серпня у Нафтогазі повідомляли, що росіяни скинули КАБ на Херсонську ТЕЦ. Зокрема, лише протягом поточного року ТЕЦ зазнала десятків ворожих ударів.

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У лютому 2026 року Росія атакувала ТЕЦ кілька разів за місяць. А у березні внаслідок атаки загинула працівниця хімічного цеху.