Росія посилила атаки на газову інфраструктуру

Упродовж останнього тижня російські війська 13 разів завдавали ударів по об'єктах Групи Нафтогаз, повідомляє їхня прес-служба. Для атак ворог використовував як ударні безпілотники, так і ракети, причому один з активів компанії зазнав кількох атак.

Основною ціллю росіян стала видобувна інфраструктура. Внаслідок обстрілів зафіксували серйозні пошкодження виробничих потужностей та обладнання.

Частину об'єктів через атаки довелося тимчасово зупинити. Це безпосередньо призводить до втрати обсягів видобутку газу, однак фахівці Нафтогазу починають відновлювальні роботи одразу після того, як безпекова ситуація дозволяє повернутися до пошкоджених об'єктів.

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Виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко наголосив, що попри інтенсивність атак працівники компанії не постраждали.

"Завдяки суворому дотриманню протоколів безпеки ніхто зі співробітників під час ворожих атак не постраждав – і це найголовніше", – зазначив Федоренко.

За його словами, підготовка України до опалювального сезону відбувається в умовах безпрецедентної кількості атак на об'єкти Нафтогазу.

Скільки разів Нафтогаз атакували з початку року

Масштаб проблеми значно більший, якщо врахувати всі атаки з початку 2026 року. За цей період Росія 293 рази атакувала об'єкти Групи Нафтогаз.

При цьому інтенсивність російських ударів по газовій інфраструктурі України зросла більш ніж удвічі порівняно з попередніми роками.

Особливу загрозу такі атаки становлять напередодні опалювального сезону. Пошкодження видобувних потужностей означає не лише необхідність ремонту обладнання, а й потенційне скорочення обсягів видобутку газу, який потрібен Україні для формування достатніх запасів перед зимою.

Попри це, компанія продовжує відновлювати пошкоджені об'єкти, щойно це стає можливим з погляду безпеки. Працівники також дотримуються спеціальних протоколів, що дозволяють мінімізувати ризики для персоналу під час обстрілів.

Для України ситуація залишається особливо важливою, адже стабільна робота газовидобувної інфраструктури є одним із ключових чинників підготовки енергосистеми до нового опалювального сезону.

Раніше ми говорили, що російська армія у ніч проти п'ятниці, 7 серпня, масовано атакувала активи Укрнафти, які входять до складу Нафтогазу. Пошкоджень зазнали одразу сім об'єктів видобутку.