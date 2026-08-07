Наслідки атаки на газовидобуток

Уражені підприємства компанії забезпечують видобуток нафти та газу на сході України, повідомили в Нафтогазі.

Унаслідок атаки окупантів зруйноване обладнання, критично важливе для роботи Укрнафти.

Через це довелося зупинити роботу низки об'єктів. Компанія втратила суттєві обсяги видобутку.

У Нафтогазі наголосили, що Росія системно атакує нафто- та газовидобуток України, щоб завдати максимальної шкоди інфраструктурі напередодні зими.

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Сьогодні вночі відбувся наймасованіший обстріл об’єктів Укрнафти за останній час,

– зауважив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

На щастя, ця масована атака обійшлася без постраждалих.

Окрім того, за добу ворог завдав ударів ще по чотирьох автозаправних комплексах Укрнафти у двох регіонах:

у Запоріжжі;

на Дніпропетровщині.

Клієнти та працівники заправок від ударів не постраждали.

Отже, Росія посилює тиск на українську енергетичну систему, намагаючись вивести з ладу видобувні потужності та створити додаткові ризики для забезпечення країни.

Нагадаємо, наприкінці липня ворог протягом трьох днів обстрілював об'єкти Нафтогазу в Харківській області. Компанія тоді втратила частину обсягів газовидобутку.

Також активно російська армія б'є по газовій інфраструктурі Полтавщини та Сумщини. Використовує різного типу дрони, зокрема й реактивні, чим завдає чималих пошкоджень обладнанню.