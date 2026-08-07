Последствия атаки на газодобычу
Пострадавшие активы компании обеспечивают добычу нефти и газа на востоке Украины, сообщили в "Нафтогазе".
В результате атаки оккупантов было разрушено оборудование, критически важное для работы "Укрнафты".
Из-за этого пришлось остановить работу ряда объектов. Компания потеряла значительные объемы добычи.
В "Нафтогазе" подчеркнули, что Россия систематически проводит атаки на нефте- и газодобычу Украины, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре в преддверии зимы.
Сегодня ночью произошел самый массированный обстрел объектов "Укрнафты" за последнее время,
– подчеркнул исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.
К счастью, эта массированная атака обошлась без пострадавших.
Кроме того, за сутки враг нанес удары еще по четырем автозаправочным комплексам "Укрнафты" в двух регионах:
- в Запорожье;
- и в Днепропетровской области
Клиенты и работники заправок от ударов не пострадали.
Таким образом, Россия усиливает давление на украинскую энергетическую систему, пытаясь вывести из строя добывающие мощности и создать дополнительные риски для обеспечения страны.
Напомним, в конце июля враг в течение трех дней обстреливал объекты "Нафтогаза" в Харьковской области. Компания тогда потеряла часть объемов газодобычи.
Также российская армия активно наносит удары по газовой инфраструктуре Полтавской и Сумской областей. Она использует дроны различных типов, в том числе реактивные, нанося значительные повреждения оборудованию.