О последствиях атак рассказали в компании "Нафтогаз".

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Что известно об атаках на объекты Нафтогаза?

Оккупанты наносят атаки дронами различных типов, в том числе реактивными. Как отметили в компании, атаки продолжаются практически непрерывно с утра 4 июля.

На нескольких объектах в результате атак возникли масштабные пожары, известны также значительные разрушения. Кроме того, пришлось остановить работу части оборудования.

Обратите внимание! Речь идет , в частности, о газодобывающем объекте в Полтавской области – о его повреждении сообщали накануне , 4 июля. "Этот объект уже неоднократно становился мишенью российских атак. Враг систематически наносит удары по газодобыче, пытаясь сократить добычу газа в Украине и затруднить подготовку к отопительному сезону", – написали тогда в Нафтогазе.

Работники не пострадали – благодаря своевременно принятым мерам безопасности,

– подчеркнули в Нафтогазе.

Там также добавили, что полный масштаб повреждений пока установить невозможно. Впрочем, оценка последствий начнется, только что ситуация с безопасностью позволит.

Как враг активизировал атаки на энергетику?

Власти Сумской области сообщили об угрозе ударов России по автозаправочным станциям в регионе и призвали жителей временно воздержаться от посещения АЗС без крайней необходимости. По словам главы ОГА, руководителей заправок уже проинформировали, а также дали указания по усилению мер безопасности.

На днях сообщалось и о сложной ситуации в энергосистеме после обстрелов энергоинфраструктуры. Часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно осталась без электроснабжения. Больше всего пострадала Донецкая область, где продолжаются восстановительные работы.

В Укрэнерго отмечают, что ограничения на поставки пока не прогнозируются, но потребителей призывают переносить использование мощных приборов на дневные часы.