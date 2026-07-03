Что известно о ситуации с электроснабжением

Наиболее сложная ситуация сложилась в Донецкой области, о чем сообщили в Министерстве энергетики.

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В связи с повреждением энергообъектов без электричества осталось наибольшее количество потребителей. Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

В то же время введение ограничений в пятницу, 3 июля, не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении будет сообщено на официальных ресурсах операторов системы распределения.

В частности, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Об этом сообщили в Укрэнерго.

По состоянию на сегодня, на 09:30, оно было на 7,9% выше, чем в это же время предыдущего дня – в четверг. Причиной послужила облачная погода с дождем в части западных и центральных областей.

Использование мощных электроприборов 3 июля рекомендуется перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00. А вот в вечерние часы, с 16:00 до 23:00, – наоборот, ограничить использование мощной техники.

Таким образом, несмотря на атаки россиян, сегодня не запланированы графики отключений света. Однако в течение дня ситуация может измениться.

Что еще следует знать о ситуации в энергетике

Напомним, что в ночь на 2 июля российская армия вновь массированно обстреляла энергетические объекты в Украине. Наиболее сложная ситуация была зафиксирована в Сумской области.

Кроме того, в результате ночной массированной атаки пострадали энергообъекты ДТЭК в Киеве. Это также повлияло на ситуацию с электроснабжением в столице.