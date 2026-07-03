Що відомо про ситуацію зі світлом

Найскладніша ситуація на Донеччині, про що повідомили в Міністерстві енергетики.

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У зв’язку з пошкодження енергооб’єктів знеструмлена найбільша кількість споживачів. Енергетики вже працюють для того, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Водночас застосування обмежень у п'ятницю, 3 липня, не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням буде повідомлено на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

Зокрема, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Про це зазначили в Укренерго.

Станом сьогодні, на 09:30, воно було на 7,9% вищим, ніж цього часу попереднього дня – у четвер. Причиною послугувала хмарна погода з дощем у частині західних та центральних областей.

Користування потужними електроприладами 3 липня порадили перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. А от у вечірні години, з 16:00 до 23:00 – навпаки, обмежити користування потужною технікою.

Таким чином, попри атаки росіян, сьогодні не заплановані графіки відключень світла. Однак, протягом дня ситуація може зазнати змін.

Що ще слід знати про ситуацію з енергетикою

Нагадаємо, що у ніч на 2 липня російська армія знову масовано обстріляла енергетичні об'єкти в Україні. Найскладніша ситуація була зафіксована у Сумській області.

Крім того, внаслідок нічної масованої атаки постраждали енергооб’єкти ДТЕК у Києві. Це теж вплинуло на ситуацію зі світлом у столиці.