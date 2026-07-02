Що відомо про наслідки атаки росіян

Енергетики роблять усе можливо, аби відновити електропостачання, про що повідомили у ДТЕК.

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Фахівці одразу виїхали на місця влучань, як тільки це стало можливим.

В Укренерго сьогодні також повіломили, що відомор про нові знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Але найскладніша ситуація на Сумщині.

Саме у Сумській області станом на ранок 2 липня знеструмлена найбільша кількість споживачів.