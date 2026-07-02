Що відомо про наслідки атаки росіян
Енергетики роблять усе можливо, аби відновити електропостачання, про що повідомили у ДТЕК.
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Фахівці одразу виїхали на місця влучань, як тільки це стало можливим.
В Укренерго сьогодні також повіломили, що відомор про нові знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Але найскладніша ситуація на Сумщині.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Саме у Сумській області станом на ранок 2 липня знеструмлена найбільша кількість споживачів.