Де українці залишилися без світла

Частково знеструмлені споживачі у Києві Донецькій, Запорізькій та Харківській областях повідомили в Міненерго.

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Та найскладніша наразі ситуація на Сумщині. У регіоні без світла опинилася найбільша кількість споживачів через пошкодження енергооб’єктів внаслідок бойових дій та обстрілів ворога.

Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово,

– наголосили у відомстві.