Коли можуть повернутися відключення

Коли чекати відключень та як довго вони можуть тривати, розповів голова правління Укренерго Віталій Зайченко в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, з весни виробництво електроенергії в Україні значно зросло, передусім через використання сонячних панелей промисловістю та побутовими споживачами.

Однак зараз відбуваються ремонти на АЕС. Тому ця частина генерації електроенергії скоротилася.

Мінімум очікується за кілька тижнів – у другій половині липня та на початку серпня. В цей же період можливий пік літнього споживання через збільшення температури повітря,

– зазначив Зайченко.

Водночас Росія не припиняє атакувати українську енергосистему. І хоча вона стійкіша цього літа, ніж минулого, проте все одно вразлива.

Тому якщо температура повітря триматиметься у липні – серпні 30 градусів понад тиждень й при цьому будуть масовані удари по енергосистемі, відключення світла можливі. У пікові періоди – до 5 годин.

Ми розуміємо, що денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої і відновлюваної генерації, а от вечірні піки, на жаль, потрібно буде балансувати за рахунок наших споживачів,

– додав голова Укренерго.