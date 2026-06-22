У якому стані енергосистема

Найскладніша ситуація наразі на Донеччині та Херсонщині через пошкоджене ворогом обладнання. Детальні розповіли в Укренерго.

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Окрім того, після нічних та ранкових обстрілів частково без світла залишилися споживачі в Сумській, Харківській, Миколаївській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяють безпекові умови. "Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів", – написали в Укренерго.

Також українців закликали до раціональності, зокрема перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних станцій, тобто з 10:00 до 16:00. Щоправда, ситуація може змінюватись, тож стежити за оновленнями рекомендують на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

Що відомо про відключення в Києві

До слова, вранці без світла без електропостачання залишилися жителі столиці – Дніпровського та Дарницького районів.

У ДТЕК повідомили, що причиною стала аварія, а повернути світло в домівки киян планують уже до 16:00.

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО попереджали українців про фейкові листи від імені Укренерго з нібито "графіками відключень електроенергії" та "квитанціями на оплату". У такий спосіб зловмисники поширюють шкідливе програмне забезпечення, зокрема для викрадення паролів і банківських даних громадян.