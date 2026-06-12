Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України.

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У чому полягає суть шахрайської схеми?

У ЦПД розповіли, що зловмисники маскують листи під офіційну електронну адресу компанії (office@ua.energy) та пропонують завантажити "документ", який насправді містить шкідливе програмне забезпечення.

В Укренерго наголосили, що компанія не розсилає графіки відключень чи платіжні документи електронною поштою.

Фахівці компанії з кібербезпеки також попереджають, ця шахрайська розсилка здійснюється з території Росії з метою викрадення паролів і банківських даних, а також отримання доступу до пристроїв українців,

– йдеться в повідомленні.

У разі отримання таких повідомлень українців закликають у жодному разі не переходити за посиланнями, не завантажувати файли та одразу видаляти ці листи.

Важливо! Актуальна інформація про можливі обмеження електропостачання публікується виключно на офіційних сторінках Укренерго у Facebook і Telegram, а графіки відключень за конкретними адресами розміщуються на ресурсах обленерго відповідного регіону.

До слова, громадяни також повідомляють про фейкові листи від НБУ. Зловмисники діють за аналогічною схемою: вони спонукають потенційну жертву перейти за посиланням, після чого людині пропонують завантажити архів із переліком документів.

За словами пресслужби НБУ, шкідливе програмне забезпечення, яке завантажиться на комп'ютер, надасть шахраям віддалений доступ до пристрою.