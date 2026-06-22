В каком состоянии находится энергосистема

Наиболее сложная ситуация сейчас в Донецкой и Херсонской областях из-за поврежденного врагом оборудования. Подробности рассказали в Укрэнерго.

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Кроме того, после ночных и утренних обстрелов частично без света остались потребители в Сумской, Харьковской, Николаевской, Черниговской и Запорожской областях.

Восстановительные работы уже ведутся там, где это позволяют условия безопасности. "Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех абонентов", – написали в Укрэнерго.

Также украинцев призвали к рациональному потреблению энергии, в частности перенести активное энергопотребление на период наиболее эффективной работы солнечных станций, то есть с 10:00 до 16:00. Правда, ситуация может меняться, поэтому следить за обновлениями рекомендуют на сайтах и официальных страницах "облэнерго" в соцсетях.

Что известно об отключениях в Киеве

К слову, утром без света и электроснабжения остались жители столицы – Днепровского и Дарницкого районов.

В ДТЭК сообщили, что причиной стала авария, а вернуть свет в дома киевлян планируют уже к 16:00.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО предупреждали украинцев о фейковых письмах от имени Укрэнерго с якобы "графиками отключений электроэнергии" и "квитанциями на оплату". Таким образом злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, в частности для кражи паролей и банковских данных граждан.