Когда могут возобновиться отключения

Когда следует ожидать отключений и как долго они могут длиться, рассказал председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.

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По его словам, с весны производство электроэнергии в Украине значительно выросло, прежде всего благодаря использованию солнечных панелей промышленностью и бытовыми потребителями.

Однако сейчас на АЭС проводятся ремонтные работы. Поэтому эта часть генерации электроэнергии сократилась.

Минимальный уровень ожидается через несколько недель — во второй половине июля и в начале августа. В этот же период возможен пик летнего потребления из-за повышения температуры воздуха,

– отметил Зайченко.

В то же время Россия не прекращает атаковать украинскую энергосистему. И хотя этим летом она более устойчива, чем прошлым, тем не менее она по-прежнему уязвима.

Поэтому, если температура воздуха в июле–августе будет держаться выше 30 градусов более недели и при этом будут наноситься массированные удары по энергосистеме, возможны отключения света. В пиковые периоды — до 5 часов.

Мы понимаем, что дневную нагрузку мы покроем за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, а вот вечерние пики, к сожалению, придется балансировать за счет наших потребителей,

– добавил глава "Укрэнерго".