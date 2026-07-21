Каковы последствия атак на газодобычу

Под удар попали предприятия в Харьковской области, сообщает "Нафтогаз".

После атаки в воскресенье, 19 июля, на одном из добывающих объектов "Нафтогаза" вспыхнул пожар.

На место удара оперативно прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар (24 Канал), благодарим их за быструю реакцию,

– рассказали в "Нафтогазе".

Несмотря на это, оборудование на объекте пострадало. Его пришлось остановить, в результате чего компания потеряла часть объемов газодобычи.

В понедельник враг продолжил удары, но нацелился уже на другое газовое предприятие в Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Главное – люди в безопасности. Во время обеих атак сотрудники находились в укрытиях,

– добавили в компании.

Однако атака привела к многочисленным разрушениям на объекте. В настоящее время "Нафтогаз" оценивает нанесенный ущерб и масштабы повреждений.

Таким образом, враг не прекращает попыток разрушить газовую инфраструктуру Украины к следующей зиме. Особенно часто под удар попадают объекты в Харьковской области.

Только в пятницу, 17 июля, Россия целое утро массированно атаковала дронами газодобывающее предприятие в этом регионе. В результате обстрелов пришлось остановить работу.

Тогда никто из персонала компании не пострадал, в отличие от атаки 6 июля. В тот день на одном из объектов Харьковской области вражеская атака привела к пожару. Один из работников получил травмы.